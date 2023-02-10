В настоящее время они находятся в больнице.

В ходе поисково-спасательной операции в Искендеруне спасателям удалось обнаружить и достать из-под обломков разрушенного землетрясением дома украинку и ее маленького сына.

Как сообщает CNN Turk, группа спасателей внимательно прислушивалась к каждому обломку и услышала голоса людей. После этого они начали активно расчищать путь к выжившим. Так, команде спасателей удалось добраться до Елены Акгель украинки по происхождению и ее 4-летнему сыну Юкселю.

Ребенка достали до образования среди обломков путя эвакуации. Затем в ходе щепетильной операции удалось спасти женщину. Украинку вместе с сыном передали медикам.

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В настоящее время известно, что состояние их здоровья хорошее.

Напомним, в ходе спасательной операции в городе Шанлыурфа спустя 53 часа после разрушительных землетрясений спасли из-под завалов годовалого ребенка. После первой помощи его отвезли в больницу. Также в Шанлыурфе спустя 47 часов из-под завалов спасли шестилетнего мальчика. Он ранен, его доставили в больницу. А в Сирии из руин жилого дома спасли целую семью с тремя маленькими детьми.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в юго-восточной част Турции и Сирии произошло два землетрясения силой более семи баллов.

Число погибших, по последним данным, превысило 22 тыс. человек. Из них почти 19 тыс. - в Турции. В связи с этим в стране объявлен недельный национальный траур.

В Сирии погибли по меньшей мере 3377 человек.

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