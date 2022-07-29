Управление оборонной промышленности не получало указаний работать в этом направлении.

Управление оборонной промышленности Турции пока не получало никаких указаний касательно совместного производства беспилотников Bayraktar с Российской Федерацией. Этот вопрос решается в рамках государственной политики и пока до конца не утвержден.

Такие сведения поступили от руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. Соответствующее заявление глава сделал в интервью Hurriyet.

"Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня, и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Республики Турция. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса", — сообщил Демир.

Напомним, 26 июля турецкие СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану открыть производство Bayraktar в РФ. После этого в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о манипуляциях со стороны кремлевской пропаганды.

РосСМИ начали подавать информацию так, словно вопрос сотрудничества уже решен. Однако генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ранее сообщал, что беспилотники Bayraktar не будут поставляться России.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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