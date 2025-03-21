За свои действия мужчина получил 6 лет тюрьмы.

Житель Техаса был заключен в тюрьму за то, что необычным способом заражал своих коллег венерическими заболеваниями. Об этом пишет Independent со ссылкой на судебные документы.

"Лусио Катарино Диас, который работал уборщиком в офисе врача, признал себя виновным по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия, а именно его мочи. Его осудили на шесть лет, но он уже отсидел два", - говорится в публикации.

Мужчину разоблачили летом 2022 года. Согласно судебным документам, в коридоре частного офиса практикующего врача стоял большой кулер с водой, которым пользовался персонал и пациенты. Одна из сотрудниц заметила, что вода из кулера "имеет странный вкус и запах". Тогда женщина начала приносить воду из дома в бутылке. Но и она со временем начала "неприятно пахнуть".

Видео дня

Поскольку в офисе не было камер наблюдения, женщина купила небольшую камеру в Интернете и подключила ее к своему компьютеру. Она также купила большую бутылку воды и поставила ее в поле зрения камеры. Так и был разоблачен злоумышленник.

"На видео четко видно, как ночной уборщик Лусио Диас подходит к столу, будто собирается убрать, кладет на стол тряпку для чистки и бутылку для чистки, расстегивает молнию на штанах, вытаскивает свой пенис, берет бутылку с водой, стоящую на столе, откручивает крышку и начинает вставлять свой пенис в бутылку с водой (поворачивая ее вверх, чтобы вода в бутылке касалась его пениса), и потирает свой пенис о горловину бутылки", - говорится в материалах дела.

Расследование выявило, что уборщик подобным образом регулярно портил питьевую воду в офисе врача, в том числе и в кулере общего пользования. Но хуже всего было то, что мужчина имел венерическую болезнь - простой герпес типа 1. И ему таки удалось заразить им владелицу бутылки с водой, а также многих других работников медучреждения.

Офис окружного прокурора классифицировал мочу Диаса как "смертельное оружие", поскольку вирус простого герпеса типа 1 может "ослабить иммунную систему" и вызвать "телесные повреждения, которые создают значительный риск смерти". За свое преступление техасец получил 6 лет заключения.

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