Стало известно, в каком состоянии девушка сейчас.

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, нашли в тяжелом состоянии 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук. Девушка в течение 10 дней не выходила на связь и не контактировала с родными, после чего стало известно, что она находится в больнице за границей с многочисленными переломами.

Об этом сообщила в комментарии для издания "Еспресо.Захід" ее мать Анна Ковальчук, которая отметила, что дочь родом из Львова. Родные после исчезновения модели боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство в ОАЭ, из-за чего обратились в полицию.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело и расследуют обстоятельства ее исчезновения и, вероятно, избиения. Сейчас девушка находится в больнице. В Telegraf указывают, что ее нашли в клинике без документов и мобильного телефона. Ее состояние критическое, она пережила уже три операции и не может говорить. РосСМИ пишут, что у украинки были переломы рук, ног и позвоночника.

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"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства - тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", - рассказала Ковальчук-старшая российским СМИ.

Об исчезновении Марии сообщила ее подруга - россиянка Ангелина Дорошенкова - в соцсети X. Именно она указала, что последний раз видела пострадавшую 10 дней назад. Это было во время вечеринки, на которой она познакомилась с мужчинами, которые были якобы представителями модельного бизнеса.

"11 марта 2025 года она перестала выходить на связь. Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса", - говорилось в сообщении.

В ОАЭ Ковальчук прилетела 15 декабря прошлого года из-за модельной работы. После встречи с вышеупомянутыми мужчинами 9 марта девушка связалась с мамой и сказала ей, что планирует переночевать у них. Уже 11 марта она планировала улететь на работу в Таиланд. Что именно произошло с Марией - пока неизвестно.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" шокировала фото после избиения мужем. Победительница конкурса красоты Анастасия Суббота рассказала о психологическом и физическом насилии в семье и показала последствия избиения в сети. Модель призналась, развелась ли она с мужем-абьюзером.

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