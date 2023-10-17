Благодаря поддержке Дохи и богатству, накопленному на посту лидера ХАМАС, Исмаил Хания и его дети живут в достатке и наслаждаются привилегиями, которых лишены другие жители сектора Газ.

Вскоре после начала жестокой атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября в Интернете появилось видео, на которой лидер террористической группировки Исмаил Хания в своем элегантном офисе в столице Катара Дохе наблюдает за кровавым наступлением по каналу Al Jazeera и вместе с группой других представителей ХАМАСа "выражает благодарность" за убийство более 1300 израильтян, среди которых не менее тысячи мирных жителей.

Издание The Times of Israel пишет, что многие палестинцы уже много лет упрекают Ханию в том, что он ведет комфортную жизнь вдали от трудностей Газы в богатой нефтью монархии Персидского залива, которая предоставляет убежище лидерам террористической группировки и международно признанную платформу для распространения своей пропаганды через телеканал Al Jazeera

До победы ХАМАСа на выборах в Палестине над ФАТХом в 2006 году Хания не был заметным членом руководства террористической группировки. После победы на выборах его звезда взошла

Видео дня

Он был назначен премьер-министром Палестинской автономии в секторе Газа, и его состояние быстро росло благодаря контролю над экономикой Газы, и налогам, которые они взимали за импорт из Египта. По данным издания Ynet, высокопоставленные деятели ХАМАС, включая Ханию, взимали 20% налог со всех товаров, проходящих через сектор

Один из высокопоставленных чиновников ПА утверждает, что рынок контрабанды через Газу превратил 1700 высокопоставленных чиновников ХАМАС в миллионеров, говорится в сообщении Al-Majalla.

В 2010 года Хания потратил 4 миллиона долларов на участок земли на побережье Газы в районе лагеря беженцев Шати, где он вырос, и оформил его на имя своего зятя, сообщает Rose al-Yusuf.

С тех пор Хания приобрел несколько квартир, вилл и домов в секторе Газа, зарегистрированных на имена 13 его детей. Его состояние резко контрастирует с повальной бедностью в секторе Газа, где около половины населения не имеет работы, а ВВП на душу населения в 2021 году составлял около 5600 долларов в год, что делает автономию одним из беднейших мест в мире.

Некоторые эксперты объясняют низкие темпы экономического роста израильско-египетской блокадой, действующей с 2007 года и накладывающей ограничения на ввоз и вывоз товаров из сектора. Израиль утверждает, что эти ограничения необходимы из соображений безопасности, чтобы предотвратить вооружение ХАМАС и строительство проходов на территорию Израиля. Также считается, что в стране широко распространена коррупция

Экономика Газы в значительной степени зависит от иностранной помощи, причем Катар возглавляет список доноров - по оценкам, за последнее десятилетие монархия Персидского залива выделила более 1,5 миллиарда долларов, хотя эти деньги были направлены не на развитие экономики, а на выплату пособий государственным служащим и бедным семьям.

Разрыв между лидерами ХАМАС и жителями Газы не ограничивается их банковскими счетами: руководство террористической группировки и члены их семей, похоже, могут по своему желанию покидать осажденный анклав, что могут сделать немногие жители Газы.

30 декабря 2022 года изданеи Elaph со ссылкой на "осведомленный палестинский источник" сообщил, что сын Хании Мааз, известный в Газе как Абу аль-Икарат, или "Отец недвижимости", получил турецкий паспорт, что позволило ему беспрепятственно покидать Газу, выезжать за границу и инвестировать в недвижимость в Турции.

Далее в статье утверждалось, что Мааз и другие сыновья семьи Хании употребляют алкоголь за границей и проводят время с другими женщинами, кроме своих жен, в роскошных ночных клубах. Elaph также сообщило, что дети Хании владеют элетрогенерацией и продают электричество - редкий товар в регионе, где постоянно ощущается нехватка электроэнергии, в то время как сами они получают его бесплатно.

В июле 2022 года в палестинских социальных сетях был распространен документ, содержащий официальный список путешественников, получивших разрешение на выезд из Газы через КПП Рафах. Среди них был сын Хании Хазем с женой и двумя детьми, которые покинули Газу, чтобы присоединиться к другим членам семьи Хании в Турции.

Разоблачение вызвало в социальных сетях кампанию против руководства ХАМАС под названием "Наши руки чисты", что является редкостью для сектора, где политическое инакомыслие, как правило, не допускается

По данным Ближневосточного института медиаисследований (MEMRI), название является аллюзией на речь Хании, произнесенную им в 2009 г. по случаю 22-й годовщины основания ХАМАС, в которой он сказал: "Наши руки чисты. Мы не воруем деньги, не владеем недвижимостью и не строим виллы...".

В этом году ХАМАС провел в столице Катара праздничный ифтар - ечернюю трапезу по окончании суточного поста Рамадан - для около 30 дипломатов из арабских и исламских государств, ряда "дружественных неарабских стран", а также катарских министров и депутатов парламента.

Мероприятие, освещавшееся на интернет-платформах ХАМАС, проходило в Дипломатическом клубе Дохи, что свидетельствует о высоком статусе ХАМАС в монархии Персидского залива. Среди участников были послы Ирана, Турции, афганского режима талибов, России, а также "советник по безопасности из крупной европейской страны".

Война против Израиля - главные новости

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Терроисты растреливали и похищали мирных жителей из приграничных насленных пунктов.

По состоянию на 15 октября, число подтвержденных жертв атаки ХАМАС достигло 1300 человек, в том числе граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая.

При этом ранения получили около 3400 человек, а в плену оказались около 150-200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Израиль заявил о том, что намерен уничтожить ХАМАС в секторе Газа. В связи с чем территория подверглась бомбардировкам.

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