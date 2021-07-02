В Минюсте продолжается проверка политики ведомства в отношении высшей меры наказания.

Министерство юстиции США приостановило исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, после исторического случая применения смертной казни администрацией Дональда Трампа, исполнившей 13 приговоров за шесть месяцев.

Министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил вечером в четверг 1 июля о введении моратория на казни на федеральном уровне, пока Министерство юстиции проводит проверку своей политики и процедур в отношении высшей меры наказания, пишет AP.

"Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и справедливое гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о смертной казни", - сказал Гарланд.

По его словам, департамент рассмотрит протоколы, введенные предыдущим генеральным прокурором Уильямом Барром, в частности, коснется проблемы "риска боли и страданий, связанных с применением пентобарбитала" - снотворного препарата, используемого для смертельных инъекций.

Решение Минюста временно приостанавливает казни, но не прекращает практику их применения окончательно и не мешает федеральным прокурорам продолжать добиваться смертной казни для подсудимых.

Читайте такжеВ США впервые почти за 70 лет казнили женщинуВ то же время президент Джо Байден заявлял, что выступает против смертной казни, а его команда пообещала принять меры по прекращению исполнения смертных приговоров. При этом ранее сам Байден участвовал в разработке законов 1994 года, добавивших 60 федеральных преступлений, за которые преступника могли казнить - среди них были несколько преступлений, не приведших к смерти пострадавшего.

Сейчас смертную казнь в США как меру наказания поддерживают около 55% опрошенных жителей, что считается почти историческим максимумом после пика в середине 1990-х годов.

Смертные казни на федеральном уровне в США при Трампе

Ранее, в 2014 году после неудачной казни в штате Оклахома, где из-за нового препарата приговоренного к смерти не могли умертвить и мучили более 20 минут, президент Барак Обама поручил Министерству юстиции провести похожую проверку, в частности, изучить проблемы, связанные со смертельными инъекциями.

В 2019 году во время пребывания Дональда Трампа на посту президента занимавший тогда должность министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр объявил о возобновлении казней преступников, осужденных на федеральном уровне, заявив, что проверка эпохи Обамы завершена.

Читайте такжеПриговоренная к смерти иранка умерла от инфаркта перед виселицей, однако ее все равно повесилиОн одобрил новую процедуру смертельных инъекций для таких случаев, заменившую комбинацию из трех препаратов на один - пентобарбитал. Похожую процедуру применяют в нескольких штатах, включая Джорджию, Миссури и Техас.

Министерство юстиции времен Трампа возобновило федеральные казни уже в июле 2020 года после 17-летнего перерыва. С того момента и до конца каденции Трампа за полгода на федеральном уровне было казнено 13 человек, в том числе первую за почти 70 лет женщину. Ранее ни один президент за более чем 120 лет не становился свидетелем стольких федеральных казней.

Последний приговоренный заключенный Дастин Хиггс был казнен федеральным правительством США 16 января 2021 года в федеральном тюремном комплексе в штате Индиана за несколько дней до того, как Трамп покинул свой пост.

При этом поступали сообщения о том, что заключенные мучились во время процесса казней, тряслись и вздрагивали, когда пентобарбитал начинал действовать. Адвокаты утверждали, что по крайней мере один из казненных, Уэсли Перки, испытал "сильную боль" во время инъекции.

Кроме того, Федеральное бюро тюрем отказалось давать объяснение о получении пентобарбитала при Трампе в то время как в стране наблюдался дефицит лекарств, используемые для смертельных инъекций из-за позиции фармацевтических компаний, не желающих, чтобы их продукты использовали для казней.

Помимо этого, казни проводились во время обострения пандемии коронавируса и известно, что 70% заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, а также охранники и другие сотрудники тюрем в итоге заболели COVID-19.

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Перевод: Катерина Комолова