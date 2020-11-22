ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах.

Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

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"После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе", - заявил официальный представитель службы.

ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение, а также приостановить все казни на федеральном уровне.

В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.

Смертная казнь в США

США имеет длительную историю узаконивания и приостановления смертной казни на федеральном уровне. В 1988 году ее восстановили по отдельным видам преступлений. С тех пор в США возобновили смертную казнь на федеральном уровне, были казнены только трое преступников — в последний раз в 2003 году.

В июле 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что федеральное правительство впервые с 2003 года перейдет к смертной казни как мере наказания преступников. Тогда он представил обновленный протокол по ее применению, предусматривающий использование препарата пентобарбитала.

17 октября стало известно о том, что в США в штате Индиана казнят женщину, которую осудили за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Это первая казнь женщины за последние 67 лет.

Казнить женщину Лизу Монтгомери запланировано с помощью смертельной инъекции 8 декабря 2020 года в исправительной колонии Терре-Хот в Индиане.

Также сообщается, что на 10 декабря назначена смертная казнь Брэндона Бернарда, который вместе с сообщниками убил двух человек в 1999 году. Это будет восьмая и девятая смертная казнь в США после отмены 17-летнего моратория.

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Автор: УНИАН