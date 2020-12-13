В полиции сообщают, что хорошо вооруженные люди есть у обеих сторон конфликта.

В городе Олимпия (штат Вашингтон, США) в субботу произошли стычки между сторонниками и противниками нынешнего президента Дональда Трампа. В ходе потасовки четыре человека получили ножевые ранения, один человек застрелен.

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Об этом сообщает NBC News. По информации медиков, пострадавшие получили тяжелые травмы. Кроме того, небольшие ранения в ходе беспорядков получил один офицер полиции. Всего были госпитализированы восемь человек.

Отмечается, что в Олимпии был задержан подозреваемый в стрельбе. В полиции заявляют, что как сторонники, так и противники Трампа готовы к насилию.

«С обеих сторон есть хорошо вооруженные люди. Мы сталкивались со спорадическими столкновениями в течение дня», - рассказал сержант полиции Даррен Райт.

Отмечается, что среди участников акций протеста в Олимпии есть сторонники Дональда Трампа, активисты BLM и противники карантинных ограничений.

Выборы президента США

Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден.

Дональд Трамп не признает победу демократа, но при этом согласовал процедуру передачи власти.

Выборы сопровождаются акциями протеста – как в поддержку Трампа, так и против него.

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Автор: Дмитрий Захаров