В то же время Пател отметил, что политика Вашингтона относительно ударов дальнобойным оружием по территории РФ не изменилась.

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател прокомментировал информацию о передаче иранских баллистических ракет России.

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", – подчеркнул он во время брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты готовы ответить Ирану "значительными последствиями". В то же время Пател отметил, что политика Вашингтона относительно ударов дальнобойным оружием по территории РФ не изменилась.

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"Нет изменений в политике, о которых мы готовы объявить. Мы четко заявили, как и наши партнеры по G7, а также на саммитах НАТО, что мы готовы к серьезной реакции на такие действия. Я не буду забегать вперед, но я ранее говорил о все большем беспокойстве относительно углубления партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с момента начала полномасштабного вторжения России", – сказал представитель Госдепа.

Поставки иранских ракет в Россию

Недавно в СМИ начали появляться новости о том, что Иран готовится передать России новое вооружение для войны против Украины. На днях The Wall Street Journal заявило, что Москва получила от Тегерана баллистические ракеты. Издание писало, что Соединенные Штаты и Европейский Союз в ответ на такой шаг готовят новые меры, которые могут еще больше изолировать Иран на международной арене.

Передачу ракет стране-агрессору подтвердил и иранский чиновник Ахмад Бахшаеш Ардестани. По его словам, Иран "не вмешивается в войну напрямую", однако продает России оружие, чтобы обеспечить свои потребности.

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