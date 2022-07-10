Сразу после взрыва начался сильный пожар.

В США на газовом заводе OneOk произошел взрыв.

Об этом сообщает ABC News. Завод находится в штате Оклахома, город Медфорд.

По информации издания, сразу после взрыва на заводе начался сильный пожар.

Представители OneOk заявили, что весь персонал завода находится на учете. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода. Кроме того, полиция призвала воздержаться от поездок через Медфорд.

Взрывы на заводах:

В феврале 2022 года в американском штате Северная Каролина произошел пожар с последующим взрывом на заводе по производству удобрений.

17 июня 2022 года произошел пожар на химзаводе в Запорожской области.

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