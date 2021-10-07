В США произошел пожар, в результате которого сгорели шикарные гоночные автомобили Chevrolet Corvette C8. Стоимость ущерба может оцениваться сотнями тысяч долларов.
Об этом сообщает Road & Track.
Инцидент произошел 5 октября в пригороде города Нэшвилл, штат Кентукки, где огонь охватил автовоз с шестью новыми машинами, которые только ехали с завода, расположенного в полутора часах от места ЧП.
Очевидцу удалось снять пожар на видео. К моменту начала ролика половина автовоза уже была охвачена огнем.
В компании Chevrolet подтвердили произошедшее, отметив, что пожар начался после того, как того, как водитель заметил у автовоза некоторые проблемы и остановился, чтобы выяснить их причину.
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Масштабы повреждений в компании не указали, однако, судя по снимкам, сгорели все шесть машин. Таким образом, ущерб от пожара может оцениваться в $540 тысяч.
Также УНИАН сообщал о наводнении в немецком городе Хайльбронн, в результате которого был затоплен автосалон Porsche с десятками новеньких премиальных машин этой марки.