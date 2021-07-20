На некоторых автомобилях видны белые стикеры, что указывает на то, что они были готовы к отправке покупателям.

В немецком городе Хайльбронн в результате наводнения затопило один из автосалонов Porsche, где были выставлены десятки новеньких премиальных машин этой марки.

Вода, уровень которой поднялся на 50 см, почти полностью покрыла колеса авто.

Среди них оказались, по крайней мере, три экземпляра Porsche 911 серии 992, два из которых - это 911 Carrera 4S Cabriolet и 911 Turbo. Кроме них на парковке видны два кроссовера Macan, а также два Cayenne Coupe, включая бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid. Под стенами автосалона припаркован черный электрокар Porsche Taycan.

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На некоторых автомобилях видны белые стикеры, что указывает на то, что они были готовы к отправке, однако теперь покупателям придется подождать доставки своих Porsche. Самая дорогая из затопленных моделей - это черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от 189 176 евро, передает ТСН со ссылкой на Carscoops.

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Автор: Ирина Погорелая