Мужчина был взят под стражу. Суд отказал ему в освобождении под залог из-за "крайней степени извращенности" преступлений.

В США объявили о прорыве в расследовании серии нераскрытых убийств, которые произошли возле Нью-Йорка более 10 лет назад.

Жертвами были в основном молодые женщины. В 2010-2011 году их тела находили наедалеко от острова Лонг-Айленд. Всего было віявлено 11 тел жертв, передает Би-би-си. Все эти годы расследование стояло на месте и только сейчас прокуратура заявила, что задержан главный подозреваемый. Это 59-летний архитектор Рекс Хойерманн.

Мужчину смогли арестовать после того, как с объедков пиццы были сняты образцы его ДНК, совпавшие с найденными на одной из жертв. Хойерманну предъявили обвинения в убийстве трех женщин. Именно с обнаружения их останков началось расследование. Женщин убили в 2009-2010 годах. Он также является главным подозреваемым в смерти четвертой женщины в 2007 году.

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"Все четыре жертвы были найдены в одинаковом положении, связанными одинаковым образом либо ремнями, либо клейкой лентой", - рассказал детали прокурор Рэй Тирни.

После этих четырех тел полицейские нашли еще целую цепочку схожих захоронений. По мнению следователей, большинство этих женщин были проститутками.

Хойерманн был взят под стражу. Суд отказал ему в освобождении под залог из-за "крайней степени извращенности" преступлений. На суде обвиняемый не признал себя виновным и после этого расплакался.

Как вычислили убийцу

Хойерманна заподозрили в серии убийств в начале 2022 года. С тех пор следователи следили за ним, собирая образцы ДНК с его мусора.

Последним доказательствоми, нужным для предъявления обвинения, стал именно мусор – объедки пиццы, которые он выбросил в январе этого года.

Образец ДНК, найденный на корке пиццы, был идентичен генетическому материалу, обнаруженному на мешке, в который было завернуто тело одной из жертв. Это и стало прорывом в расследовании.

Разоблачение серийных убийц

В конце 2021 года американские исследователи заявили, что идентифицировали одного из самых известных серийных убийц мира - Зодиака, терроризировавшего Сан-Франциско в конце 1960-х годов. По их мнению, Зодиак - это Гэри Фрэнсис Пост.

Опознать маньяка удалось группе более чем из 40 бывших следователей, журналистов и офицеров военной разведки.

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