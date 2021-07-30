Стивен Букет убил девять кошек в Брайтоне и окрестностях в период с октября 2018 по июнь 2019 года.

В Британии серийного убийцу котов Стивена Букета приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения.

Об этом сообщает BBC.

Бывший охранник убил как минимум девять кошек в Брайтоне и окрестностях в период с октября 2018 по июнь 2019 года, еще семь животных он поранил ножом.

Прорыв в деле "убийцы кошек в Брайтоне" произошел в мае 2019 года, когда в парке неизвестный подрезал девятимесячного кота Хендрикса. Когда раненый кот пришел домой, его хозяева пошли по кровавому следу и заметили камеру видеонаблюдения, установленную соседом.

Камера зафиксировала Стивена Букета, который остановился, чтобы погладить кота, прежде чем вынуть что-то из рюкзака.

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Хендрикс ушел с места происшествия, но впоследствии умер от полученных травм.

54-летний Стивен Букет отрицал 16 пунктов уголовного преступления и владение ножом, но в итоге был признан виновным.

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Автор: Денис Прядко