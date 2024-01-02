Почти четыреста человек, находившихся в пассажирском лайнере, удалось эвакуировать.

На взлетной полосе одного из крупнейших аэропортов Японии столкнулись и вспыхнули пассажирский самолет и самолет береговой охраны, погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.

Все находившиеся на борту люди были эвакуированы, но почти весь экипаж самолета береговой охраны погиб.

Трагедия произошла 2 января в аэропорту Ханэда, расположенном в Токио, где на взлетной полосе столкнулись два самолета - пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airlines и самолет береговой охраны.

Отмечается, что все 379 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Japan Airlines буквально чудом спаслись от пожара, который вспыхнул сразу после столкновения.

По данным береговой охраны, в аварии пострадал один из ее самолетов, который направлялся в аэропорт Ниигата на западном побережье Японии, чтобы доставить помощь пострадавшим от мощного землетрясения. По данным местных СМИ, пятеро из шести членов экипажа самолета с "гуманитаркой" погибли. Пилот получил серьезные травмы.

Телекомпания NHK обнародовала видео, на котором снято как Airbus Japan Airlines вспыхнул во время движения по взлетной полосе. Позже огонь поглотил его, несмотря на усилия спасателей потушить огонь.

На фото и видео, опубликованных в социальных сетях, зафиксировано, как пассажиры в ужасе кричат в задымленном салоне, спускаются по эвакуационному трапу, бегут как можно дальше от пламени и тому подобное.

По словам одного из пассажиров, в момент столкновения он услышал страшный грохот и почувствовал, как самолет "рванул вверх", будто что-то ударился.

"Я видел искры за окном и кабину, наполненную газом и дымом", - говорит мужчина.

Местная жительница Каору Исии рассказала журналистам, что ждала у выхода на посадку свою 29-летнюю дочь и ее друга, которые находились в пассажирском лайнере. Сначала она думала, что рейс отложен, но потом дочь не позвонила и объяснила, что произошло.

"Она сказала, что самолет загорелся, а она выбралась через трап", - сказала Исии.

Представитель Japan Airlines сообщил, что ее самолет вылетел из аэропорта Син-Титосе на гористом северном острове Хоккайдо. Столкновение произошло вскоре после приземления.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил соответствующим агентствам координировать свои действия для быстрой оценки ущерба и предоставления информации общественности.

Отмечается, что после аварии Ханеда - один из двух главных аэропортов Токио, закрыл все взлетно-посадочные полосы.

Инциденты в Японии

Напомним, Японию всколыхнули мощные землетрясения, после которых на побережье обрушилось цунами. В частности, землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 балла произошли с разницей в несколько минут в префектурах Ниигата и Исикава на западе Японии. Более 35 тысяч домов остались без электроснабжения. На всем западном побережье объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой до 5 метров.

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