В США отпустили самого страшного педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы

На компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

В США условно-досрочно освободили самого страшного педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы.

Об этом сообщает New York Post.

Питер Мэллори из штата Джорджия был выпущен из тюрьмы после восьми лет отбывания наказания. По мнению Апелляционного суда, мужчина уже отсидел достаточный срок, и через три недели его отпустили. При этом окружной прокурор заявил, что «оказался бессилен остановить» происходящее.

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Мужчина был арестован и обвинен в хранении непристойных снимков детей, подделке улик и вторжении в частную жизнь в 2011 году. Судья перед вынесением приговора в 2012-м назвал подсудимого «самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире».

Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. На компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

Как сообщал УНИАН, один из самых известных педофилов Великобритании был убит в тюремной камере, в его убийстве подозревают сокамерника, осужденного за изнасилования.

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