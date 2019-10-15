В Британии серийный насильник зарезал педофила, растлившего почти 200 детей

По мнению следователей, педофила убил ирландец Пол Фитцджеральд, отбывающий пожизненное заключение за ряд нападений на женщин.

Один из самых известных педофилов Великобритании был убит в тюремной камере, в его убийстве подозревают сокамерника, осужденного за изнасилования.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте такжеАвстралиец по ошибке отсидел 19 лет в тюрьме за убийство

33-летнего Ричарда Хакла, который отбывал срок за 191 случай сексуального насилия над малолетними, убили «заточкой».

Следователи считают, что его убил ирландец Пол Фитцджеральд, отбывающий пожизненное заключение за ряд нападений на женщин в 2009 году.

Хакл получил 22 пожизненных срока за растление по меньшей мере 23 детей и распространение более 20 тысяч фотографий и видео сексуального характера с участием малолетних.

В течение почти девяти лет он под видом благочестивого христианина, преподающего английский язык, проникал в детские дома в Камбодже и Малайзии. Его арестовали в 2015 году после того, как раскрыли сеть педофилов в даркнете. Он отрицал свою вину, но в конце концов сознался во всем родителям, и они сдали его полицейским.

Как сообщал УНИАН, самым массовым убийцей в истории США признан бывший боксер Сэмюэл Литтл.