Дипломаты указали, что "обстрел Путиным крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его господстве террора".

В США осудили нападение Российской Федерации на Запорожскую атомную электростанцию. В Вашингтоне назвали обстрел АЭС военным преступлением.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Обстрел Путиным крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его господстве террора", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных не было.

Как сообщили в Госатомрегулировании Украины, энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Однако площадка станции захвачена военными силами РФ.