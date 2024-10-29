Отмечается, что увеличение производства оружия оказалось сложной задачей для Пентагона.

У США заканчиваются запасы некоторых типов ракет для систем противовоздушной обороны. Это ставит под сомнение готовность Пентагона реагировать на войны в Европе и на Ближнем Востоке, а также на потенциальный конфликт в Тихом океане.

Издание The Wall Street Journal пишет, что ракеты-перехватчики быстро становятся самыми востребованными боеприпасами во время расширяющегося кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Израиль и другие союзники США сталкиваются с растущей угрозой от иранских ракет и беспилотников. Нехватка может стать еще более острой после израильского ответа Ирану, которые могут вызвать новую волну атак со стороны Тегерана.

Ракеты Standard Missiles, которые обычно запускаются с кораблей и бывают разных типов, являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории, и имеют решающее значение для пресечения атак хуситов на корабли в Красном море.

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Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения по поводу способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и в Украине. По словам аналитиков и чиновников, Пентагон опасается, что его запасы могут исчерпаться быстрее, чем могут производить ракеты, что сделает США уязвимыми в потенциальном конфликте в Тихом океане.

"США не создали оборонную промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке, при этом отвечая собственным стандартам готовности", - сказал Элиас Юсиф, научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в Стимсоновском центре в Вашингтоне. "И обе эти войны - затяжные конфликты, что не входило в оборонное планирование США".

Увеличение производства оружия оказалось сложной задачей для Пентагона, так как это часто требует от компаний открытия новых производственных линий, расширения мощностей и найма дополнительных работников. Компании часто не хотят вкладывать средства в расширение, не зная, что Пентагон обязуется закупать оружие в большем объеме длительное время.

"Мы тратим год на ракеты Standard Missiles - это стандартные ракеты, которые должны быть частью перевооружения на случай агрессии Китая", - сказал Марк Монтгомери, контр-адмирал в отставке, старший директор Фонда защиты демократий, консервативного аналитического центра в Вашингтоне. "Таким образом, на 100% мы, в очередной раз действуя на Ближнем Востоке, подрываем готовность ВМС к выполнению операций в Тихом океане".

Нападение Китая на Тайвань - к чему приведет еще одна война

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в своей колонке для The Times написал, что многие не понимают важность грядущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе.

По его словам, китайская блокада Тайваня приведет к всемирному дефициту полупроводников, которые нужны для смартфонов, ноутбуков, стиральных машин, авто и прочей техники. Инфляция взлетит до небес, рабочие места будут сокращены. Мир может погрузиться в глубокую рецессию, которая обойдется в триллионы и нарушит работу всех отраслей - от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовый ущерб от пандемии Covid-19 и войны в Украине.

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