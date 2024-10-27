Грант Шаппс отметил, что после Украины война придет на территорию Тайваня.

Многие не понимают важность грядущей войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Избежать физического конфликта между Китаем и Тайванем - это не только защита принципов свободы и демократии, но и глобальные экономические последствия.

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в своей колонке для The Times пишет, что китайская блокада Тайваня приведет к всемирному дефициту полупроводников, которые нужны для смартфонов, ноутбуков, стиральных машин, авто и прочей техники. Инфляция взлетит до небес, рабочие места будут сокращены. Мир может погрузиться в глубокую рецессию, которая обойдется в триллионы и нарушит работу всех отраслей - от технологий до обороны, что, вероятно, превзойдет финансовый ущерб от пандемии Covid-19 и войны в Украине.

В интересах всего мира не допустить блокады Тайваня. По словам Шаппса, есть возможность послать четкий сигнал китайскому руководству, что силовое подчинение соседней демократической страны никогда не будет приемлемым.

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Почти 1000 дней назад, после такого ясного сигнала, Путин пошел на Киев. Он надеялся установить свой контроль за несколько дней, но украинцы не были готовы к тому, что их демократия будет раздавлена соседом. Британия первой из союзников Украины приняла вызов, предоставив оружие, обучение и разведданные, чтобы помочь противостоять вторжению Путина.

"Наша роль была ключевой, потому что, как не раз говорил мне президент Зеленский, без Британии не было бы и сегодняшней в значительной степени свободной Украины. Мы убеждали, подавали пример и стыдили другие страны, заставляя их присоединиться к нам. Это экзистенциальное испытание для Запада. Мы заявили, что неприемлемо, чтобы демократическая Украина подверглась вторжению более крупного автократического соседа. Мы пообещали поддержку, ввели санкции, предоставили оружие и обучение", - пишет экс-министр обороны Великобритании.

При этом он указал, что Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы Запад потерпел поражение, потому что они не заботятся о демократии и правах своих граждан, ведь их цель - изменить мировой порядок в угоду собственным тоталитарным режимам.

"Если мы сейчас не сделаем все необходимое для того, чтобы Путин проиграл, то мы будем страдать от последствий не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Цена разрешения на применение нашего оружия даже внутри России будет минимальной по сравнению с последствиями победы Путина - и тем самым позволит другим поверить, что вы можете перечеркнуть интересы Запада. Поэтому сейчас самое время не только предоставить разрешение на удары ракетами Storm Shadow, но и сделать это, не дожидаясь решения из Вашингтона", - убежден Шаппс.

Кроме того, он считает, что нужно пойти дальше, удвоив поддержку Украине и призвав членов НАТО и другие цивилизованные страны поддержать инициативу. Он убежден, что эти расходы ничто по сравнению с последствиями полномасштабного конфликта между Китаем и Тайванем.

Противостояние Тайваня и Китая - последние новости

Пекин неоднократно заявлял свои права на Тайвань, считая это государство частью Китая. На недавних выборах даже были попытки вмешательства, чтобы победу одержади силы, поддерживающие слияние стран.

Тайвань укрепляет вооруженные силы, чтобы противостоять Китаю, который назвал тайваньские власти "сепаратистами" и отклонил неоднократные призывы к переговорам. В Пекине заявили, что ни одна "внешняя сила" не может изменить будущее Тайваня.

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