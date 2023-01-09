В настоящее время полиция устанавливает роль стрелка.

Посетители ресторана Ranchito Taqueria в Хьюстоне были шокированы, когда в заведение вошел вооруженный мужчина в черной маске и в перчатках и начал требовать деньги. Но один из гостей не растерялся и начал стрелять в грабителя.

Полиция Техаса сейчас хочет допросить мужчину, убившего вооруженного грабителя в ресторане, сообщает FoxNews. Правоохранители уточнили, что обвинения ему не были предъявлены, но необходимо установить его "роль в стрельбе".

Видео и отчеты свидетелей свидетельствуют о том, что подозреваемый, которому, по словам полиции, было около 20 лет, в черной маске заходит в ресторан, направляет пистолет на посетителей и требует у них деньги.

Видео дня

Когда подозреваемый собирал деньги у посетителей, можно увидеть, как вооруженный мужчина решается выстрелить в грабителя. Он произвел не менее десяти выстрелов, среди которых один - в голову. Подозреваемый в ограблении умер.

Вооруженный посетитель забрал украденные деньги с тела подозреваемого и вернул их людям, после чего скрылся с места происшествия.

"Человек, которого он застрелил, совершал ограбление, и, следовательно, применение им силы для защиты себя и невиновных третьих лиц полностью оправдано в Техасе", — заявил журналистам бывший офицер полиции Хьюстона, а ныне юрист Томас Никсон. "Он обоснованно опасался серьезных телесных повреждений или смерти", — добавил он.

Грабитель захватил заложников в Грузии

Ранее в грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина в камуфляже захватил 12 заложников в филиале "Банка Грузии". На теле у него было оборудование, похожее на детонаторы. Грабитель требовал $2 миллиона, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и, вероятно, рацию.

Вас также могут заинтересовать новости: