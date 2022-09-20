Преступник отказывается отпустить женщин, несмотря на то, что одной из них стало плохо.

В грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина в камуфляже захватил 12 заложников в филиале "Банка Грузии". На теле у него оборудование, которое похоже на детонаторы. Грабитель требует $2 миллиона, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России и, вероятно, рацию.

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия".

Если его требования не будут выполнены или полиция начнет штурм, преступник угрожает активировать взрывное устройство.

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Несколько часов назад возле банка приземлились два вертолета. На одном из них прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Отмечается, что одной из женщин-заложниц стало плохо из-за слабого сердца. Лекарство для нее передали в здание через окно, после чего грабитель потребовал его закрыть. Отпускать или обменивать женщин мужчина отказывается.

По данным издания, в полиции заявили, что деньги для грабителя уже в пути.

Напомним, в августе из туннеля под Ватиканом спасатели достали предполагаемого грабителя банков.

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