Детей на территории города крестят, не назначая крестных родителей.

Католическая церковь города Катания на итальянском острове Сицилия ввела запрет на крестных родителей. Причиной такого решения стало то, что фигура крестного отца утратила духовное значение.

Об этом пишет The New York Times.

По словам генерального викария Катании Сальватора Гристина, фигура крестного отца, которая ранее играла важную роль в религиозном воспитании, стала формальностью или способом укрепить положение семьи. В крестные родители зовут влиятельных людей, у которых десятки крестных детей.

Кроме того, фигуру крестного отца использует мафия, что также могло повлиять на запрет на крестных родителей. В Италии прокуроры отслеживают, кого крестили мафиози, чтобы понять, как распространяется их влияние.

Читайте такжеЗвездные кумовья: Добрынин и Квиткова окрестили крошечного сынаОбычные жители Катании были очень недовольны таким запретом.

"Это шокирует. В глубине души мы знаем, что у него есть крестный отец", - заявила 21-летняя Джалисса Теста, которой пришлось крестить сына без крестных родителей.

Многие местные жители просто крестят детей в других храмах.

Подобный запрет ранее уже вводили в городке Корлеоне. Сицилийский епископ Микеле Пеннизи был недоволен тем, что сын бывшего босса сицилийской группировки "Коза ностра" стал крестным отцом одного из родившихся в Корлеоне детей. После этого случая был введен 10-летний запрет на участие членов мафии в обряде крещения.

"Мафия всегда заимствовала у церкви термин "крестный отец", чтобы придать своим боссам вид религиозной респектабельности, хотя на самом деле эти два мира совершенно несовместимы", - заявил епископ Пеннизи.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах 54-летнего болельщика Формулы-1, британца Марка Л. перепутали с сицилийским боссом мафии Матео Мессиной Денаро и задержали по запросу итальянских правоохранителей.

Автор: Анастасия Горбачева