90-летней женщины не стало в больнице через три недели после госпитализации.

90-летняя жительница Выборга Клавдия Петрова, которая ранее от отчаяния сама себе сделала операцию, умерла в больнице спустя три недели после госпитализации.

Об этом ее семья рассказала "КП-Петербург".

"Бабушка умерла. Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично", - сообщила журналистам внучка пенсионерки.

Оставила записку и взялась оперировать себя кухонным ножом

Ранее УНИАН писал, как женщина не в силах терпеть боль сама себе сделала дома операцию. Она пережила войну и блокаду, но заболела раком и страдала от его осложнения - асцита, то есть скопления свободной жидкости в брюшной полости.

Читайте также"Никому не нужна": в Черкасской области из реки вытащили бабушку, которая хотела утопиться (фото)Проблемы со здоровьем у пенсионерки обнаружили два года назад, а когда поняли, что это онкологическое заболевание, рак уже давал метастазы. Ей назначили лечение, но у женщины началась водянка и требовалась операция. При этом у нее выявили COVID-19.

В ковидный госпиталь, куда ее хотели положить, пенсионерка боялась ехать и осталась лечиться дома. А когда боль от жидкости в брюшной полости стала невыносима, решилась на самостоятельную операцию, пока никого нет дома.

"Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у нее вытекала вода. Мама была в шоке, бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у нее было, но совсем немножко", - рассказала внучка.

Пенсионерка не была уверена в исходе операции, поэтому даже оставила семье прощальную записку.

"...если можете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело. ... Целую всех вас. Ваша бабуля", - написала женщина на тетрадном листочке.

После случившегося родственники вызвали "скорую", и женщину забрали в больницу, где у нее вновь подтвердился коронавирус. Поначалу состояние было стабильное, а спустя три недели женщина умерла.

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Автор: Катерина Комолова