Ми-2 до и после "жесткой посадки" / коллаж УНИАН, фото wikimedia.org, t.me/mchs_official

Россия снова теряет вертолеты. В этот раз сразу два за один день. 

Так, в Кировской области совершил "жесткую посадку" вертолет Ми-2. Причем она оказалась настолько "жесткой", что вертолет был полностью разрушен и выгорел до остова, если судить по фото. При этой "посадке" четыре человека погибли. Причем тела даже не сразу смогли найти, на что указывают сообщения МЧС России.

Типичная "жесткая посадка" по версии россиян / фото t.me/mchs_official

Телеграм-канал "Астра" со ссылкой на местные власти пишет, что вертолет был медицинским – погибли медики.

Видео дня

Еще одна авария вертолета произошла в Керченском проливе. Об этом пишет близкий к российской военной авиации Z-блогер Fighterbomber. Сначала он утверждал, что разбился ударный Ка-52. Но после отредактировал сообщение, написав, что тип вертолета под вопросом. Эту потерю власти РФ публично не признавали.

Другие недавние происшествия в России

Как писал УНИАН, днем 26 октября дроны атаковали аэродром в российском Липецке. В российских пабликах появились видео со звуками сирены и взрывов в городе. Тем временем в Министерстве обороны России традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки.

Также мы рассказывали, что вечером 26 октября в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод. О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео. Рязанские власти уттверждают, что воздушная тревога была учебной, а факел над НПЗ - просто сжигание сопутствующего газа.

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