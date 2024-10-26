Один вертолет разбился в самой России, второй - в районе Керченского пролива.

Россия снова теряет вертолеты. В этот раз сразу два за один день.

Так, в Кировской области совершил "жесткую посадку" вертолет Ми-2. Причем она оказалась настолько "жесткой", что вертолет был полностью разрушен и выгорел до остова, если судить по фото. При этой "посадке" четыре человека погибли. Причем тела даже не сразу смогли найти, на что указывают сообщения МЧС России.

Телеграм-канал "Астра" со ссылкой на местные власти пишет, что вертолет был медицинским – погибли медики.

Видео дня

Еще одна авария вертолета произошла в Керченском проливе. Об этом пишет близкий к российской военной авиации Z-блогер Fighterbomber. Сначала он утверждал, что разбился ударный Ка-52. Но после отредактировал сообщение, написав, что тип вертолета под вопросом. Эту потерю власти РФ публично не признавали.

Другие недавние происшествия в России

Как писал УНИАН, днем 26 октября дроны атаковали аэродром в российском Липецке. В российских пабликах появились видео со звуками сирены и взрывов в городе. Тем временем в Министерстве обороны России традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки.

Также мы рассказывали, что вечером 26 октября в российской Рязани после воздушной тревоги загорелся нефтеперерабатывающий завод. О пожаре на НПЗ сообщили российские паблики, опубликовав фото и видео. Рязанские власти уттверждают, что воздушная тревога была учебной, а факел над НПЗ - просто сжигание сопутствующего газа.

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