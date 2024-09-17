В Амурской области РФ потерпел крушение Robinson R66, выяснили журналисты.

В России пропал вертолет Robinson R66, на его борту находились три человека.

Борт совершал незарегистрированный полет в Амурской области, пишет вражеское "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения Министерства чрезвычайных ситуаций. В МЧС РФ сообщили, что сработал аварийный маяк вертолета. На поиски воздушного судна отправился вертолет Росавиации Ми-8Т.

В сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился. По предварительным сведениям, место крушения борта - тайга возле села Золотая Гора, сообщает Mash. На канале отмечается, что аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта. Инцидент якобы произошел вечером 16 сентября.

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"На борту находились пилот и два пассажира… пропавшие работают в ООО "Хэргу" - один из лидеров по добыче россыпного драгметалла в области. Сам борт принадлежал компании", - выяснил Amur Mash.

Интересные новости России - что стоит знать

В РФ уже не раз падали и самолеты, и вертолеты. Кроме того, страна понесла серьезные авиационные потери в ходе полномасштабной войны против украинцев, которую развязала 24 февраля 2022 года. Общие потери РФ на 16 сентября 2024 года среди авиации таковы - ликвидированы 369 самолетов и 328 вертолетов.

Еще в августе прошлого года СМИ писали, что в России начался дефицит профессиональных пилотов. Журналисты отмечали, что за штурвал пускали всех подряд.

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