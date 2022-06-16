На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7–8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

В России в Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения загорелся трубопровод.

Об этом сообщает Оctagon со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром добыча Уренгой".

На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7–8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

Причина возгорания на данный момент не сообщается.

Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 трлн кубических метров газа.

Война в Украине и пожары в России:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В последнее время на территории РФ начались массовые пожары и ракетные обстрелы. Официальных заявлений о возможной причастности той или иной стороны к данной ситуации нет.

30 апреля 2022 года военный эксперт рассказал, причастна ли Украина к массовым пожарам в России.

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