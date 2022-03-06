Их сотрудники продолжат получать зарплату.

Компания PVH, которой принадлежат Calvin Klein и Tommy Hilfiger, с 7 марта закроет магазины и приостановит деятельность в РФ и Беларуси.

Об этом сообщается в Instagram PVH.

Решение о закрытии всех магазинов и остановке коммерческой деятельности в России и Беларуси с 7 марта принято в связи с войной в Украине.

"На протяжении последних 10 дней PVH в первую очередь беспокоился о всех людях, пострадавших из-за войны в Украине и обострении гуманитарного кризиса. Мы по-прежнему сосредоточены и стремимся предоставить всем пострадавшим сотрудникам и их близким всестороннюю финансовую, операционную и моральную поддержку", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что 550 их сотрудников в России продолжат получать зарплату.

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