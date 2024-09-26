Если искалеченные жертвы выживают, злоумышленникам дают условный срок.

За два с половиной года полномасштабной войны в Украине российские солдаты, вернувшиеся с фронта, в самой России убили как минимум 242 человека, еще минимум 227 причинили тяжелые травмы. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Верстка".

Отмечается, что большинство этих преступлений совершили бывшие экс-заключенные, завербованные из тюрем и уже вернувшиеся после краткосрочной службы на фронте. Жертвы, в основном, — родственники и знакомые оккупантов, преимущественно - женщины. В числе пострадавших - представители 80 регионов РФ и непризнанной Южной Осетии.

Как выяснила "Верстка", из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые снова совершили убийство, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, а еще 3 — за изнасилования.

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"Самым "распространенным" преступлением остается умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вернувшиеся участники войны совершили как минимум 220 подобных преступлений, в результате которых 64 человека погибли и еще 158 получили увечья, приведшие, в том числе к инвалидности", — пишет издание.

Например, от рук "ветеранов СВО" в Костромской области погибло 15 человек, из них 13 - жертвы пожара в клубе "Полигон", который устроил военнослужащий Станислав Ионкин. В Московской области (включая Москву) - 11 жертв, столько же – в Ростовской, 10 – Краснодарском крае.

В качестве примера "Верстка" приводит историю экс-заключенного Владимира Толоконникова, который весной 2023 года приехал с пасынком в Кабардино-Балкарию, чтобы встретиться с командиром. По дороге он встретил компанию незнакомых мужчин и женщин — и предложил им посмотреть его клипы, на которых он "нормально общался с детьми, учил их патриотизму". Видеоролики Толоконников наснимал "на передовой в Украине".

Компания отказалась общаться с пьяным военным, и тогда он вместе с пасынком ворвался в гостевой дом незнакомцев и расстрелял их из пистолета. Один мужчина умер, еще один получил ранения. За это убийцу отправили в колонию строгого режима на 17 лет. На суде его командир рассказал, что тот дважды как доброволец приезжал на "СВО" и дважды уклонялся от прямых боевых действий на передовой, за что его выгнали из воинской части "с позором".

Издание обращает внимание, что сроки по уже вынесенным приговорам у бывших зеков составляют от 6 до 14 лет колонии строгого режима, у остальных военных — от 7 до 10 лет строгого режима. В случаях, когда участников войны судили за жестокие убийства или убийства нескольких человек по ч.2 статьи 105 УК РФ, сроки назначались вплоть до пожизненного заключения. Например, экс-заключенный Виктор Будин получил 19 лет строгого режима за убийство соседей-пенсионеров.

Еще пример. Участник войны Василий Ким во время ссоры убил свою "биологическую мать". Мужчина воспитывался в детдоме и приемной семье, но хотел найти свою настоящую семью. Первый раз он встретился с матерью перед началом войны, а после возвращения домой в Якутию решил зайти к ней в гости. Во время застолья пьяный Ким вспомнил, что мать бросила его с братом и 5 их сестер. Сначала он нанес ей более десяти ударов руками по голове, затем несколько раз ударил ножом, а потом зарубил топором (при этом планировал нанести 7 ударов топором — по числу брошенных детей). Суд приговорил Кима к 12 годам колонии строгого режима.

Другой экс-заключенный Вячеслав Савельев из Татарстана убил племянника, который заступился за ВСУ. Во время застолья Савельев рассказал про службу в Украине, но племянник не одобрил убийства людей. На что дядя ответил, что "это были не люди, а животные", но родственник продолжил "защищать украинских военных". Разгорелась ссора и Савельев зарезал оппонента, за что получил 7,5 лет тюрьмы.

"Вагнеровец" Сергей Гомжин жестоко убил родного дядю из-за конфликта "по поводу его службы в СВО" во время застолья. Пьяный экс-заключенный нанес жертве в общей сложности более полусотни ударов руками по голове и телу, ударил его по голове поленом, а затем дважды ударил ножом в шею. За это Краснодарский суд отправил Гомжина в колонию строгого режима на 9 лет 10 месяцев", — рассказали журналисты.

По данным "Верстки", участники войны получают условные сроки, если их жертвы выживают. Так, помимо двух сотен погибших, есть столько же людей, получивших тяжелые увечья. Большинство таких россиян пострадали от рук экс-заключенных: 124 травмированных из 227. Все они получили тяжелые травмы вплоть до инвалидности. Например, "вагнеровец" Игорь Горбунов из Алтайского края жестоко избил свою сожительницу, которая захотела "интимной близости" и разбудила его. Девушка получила черепно-мозговую травму, перелом и смещение костей черепа, ушиб мозга, а Горбунов - 4 года условно.

Как отмечается в публикации, количество преступлений, вероятно, больше, чем удалось обнаружить "Верстке". Суды публикуют не все постановления по рассмотренным делам, в своих решениях зачастую не указывают сведений о "путинском помиловании" экс-заключенных или участии обвиняемого в "СВО". Кроме того, имеют место случаи, когда уже после публикации приговоров участникам войны, документы редактируют, удаляя данные о госнаградах или весь текст приговора.

Российские оккупанты "геройствуют" дома

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге курсант военной академии убил женщину, которую заподозрил в связях с Вооруженными силами Украины. 29-летний россиянин познакомился в клубе с 41-летней женщиной, которая представилась иностранкой. Они общались с помощью записок, потому что у нее были серьезные проблемы со слухом. Однако мужчина подумал, что это часть некой "игры".

Дома у курсанта женщина якобы проявляла интерес к его армейскому прошлому, а вскоре он услышал какой-то писк и подумал, что работает "записывающая аппаратура". Россиянин обвинил гостью в "сотрудничестве с ВСУ" и жестоко избил. Прибывшая скорая медицинская помощь не смогла ее спасти. Предполагается, что убитая была секс-работницей. Известно, что нападавший служил по контракту до того, как поступил в военную академию.

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