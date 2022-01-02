Смертельное ДТП в Рязанской области случилось в воскресенье утром.

В воскресенье утром, 2 января, у села Вослебово Скопинского района Рязанской области пассажирский автобус врезался в опору моста, погибли пять человек, а 21 – получил разные травмы.

Смертельное ДТП в России произошла около 7:00 по киевскому времени, пишет ТАСС со ссылкой на сведения, полученные в Управлении Министерства внутренних дел по региону.

В автобусе находились 52 человека, авария случилась на 277-м км трассы Р-22 "Каспий", сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, для людей, которые не пострадали в ДТП, развернули пункт для временного размещения.

Среди пострадавших в аварии есть двое детей в возрасте шесть-семь лет, их доставили в Скопинский межрайонный медицинский центр, рассказал дежурный.

"…Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", – поделился собеседник.

В медцентре также сообщили, что у них находятся трое пострадавших в ДТП, состояние которых тяжелое, и они в реанимации.

Читайте такжеВ России в ДТП разбилась юношеская баскетбольная команда (фото, видео)"К нам поступили 16 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, семеро в хирургии, остальных сейчас обследуют врачи. Операций пока не было, все в процессе…", – добавили в центре.

В пресс-службе Московской железной дороги поделились, что после ДТП в Рязанской области движение поездов не останавливали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уже назвал возможную причину аварии в России – водитель мог не справиться с управлением и поэтому врезался в опору моста.

Начато дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, в январе 2021 года в Ростовской области России в ДТП попал автобус, в котором находились 15 граждан Украины. В результате аварии погибли двое украинцев, а еще двое – получили травмы.

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