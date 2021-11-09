Авария в Польше с украинцами случилась во вторник, поделились в МИДе.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое украинских граждан.

О смертельном ДТП в Польше корреспонденту УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча. Другие двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – отметил спикер.

Читайте такжеСМИ узнали о задержании украинца в Польше и раскрыли причинуПо словам дипломата, украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших.

Ранее стало известно, что утром 7 октября в польском городе Катовице произошла смертельная авария, в результате которой погибли двое граждан Украины.

По сведениям польских правоохранителей, машина, в которой ехали украинцы, на большой скорости вылетела с дороги, протаранила дерево и перевернулась.

Погибшим гражданам нашей страны было 19 и 20 лет.

Автор: Виталий Саенко