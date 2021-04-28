Один из задержанных - официальный владелец переделанной под хостел квартиры.

В Риге полиция задержала троих человек по подозрению в пожаре в нелегальном хостеле в центре латвийской столицы, где погибли восемь человек.

Об этом пишет Delfi со ссылкой данные правоохранителей. По словам начальника Управления криминальной полиции Рижского региона Юриса Стальгевича, один из задержанных - официальный владелец переделанной под хостел квартиры.

Ранее в полиции сообщили о начале уголовного процесса по статье о преступных действиях против общественной безопасности и порядка, но квалификация может поменяться.

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В этой статье Уголовного закона есть норма, которая предусматривает ответственность за нарушение правил пожарной безопасности лицом, которое ответственно за соблюдение этих правил, если это вызвало смерть двух или более людей. За такое преступление можно получить до восьми лет тюрьмы.

Пожар в хостеле в Риге: подробности и видео

В среду, 28 апреля, в центре Риге (Латвия) произошел пожар в хостеле, в результате которого погибли восемь человек. Сообщалось о возгорании коридора и жилых помещений, также горела крыша шестиэтажного хостела на улице Меркеля, 8. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров. На месте работали более 50 пожарных.

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Автор: Юрий Годован