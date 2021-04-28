Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров. На месте работают более 50 пожарных.

В среду, 28 апреля, в центре Риге (Латвия) произошел пожар в хостеле, в результате которого, по предварительным данным, погибли восемь человек.

Об этом сообщает Delfi.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 5:00. Сообщалось о возгорании коридора и жилых помещений, также горела крыша шестиэтажного хостела на улице Меркеля, 8. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров. На месте работают более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил LTV, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, что осложнило работу пожарных.

Читайте такжеМасштабный пожар в больнице в Ираке: число погибших выросло до 82 человек (фото)

На месте пожара найдены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, Часть из них госпитализирована с ожогами, другие — с отравлением продуктами горения. Всего эвакуировано 20 человек, большинство из них - иностранцы.

Полиция начала уголовный процесс в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко