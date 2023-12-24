Взрыв гранаты оглушил нескольких человек, но никто не пострадал.

На вечеринке в Риге журналистам Русской службы BBC бросили под ноги учебную гранату.

Как сообщила "Новая газета Европа", инцидент произошел в баре. До 23:00 в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей. Примерно в это же время дверь открылась, и внутрь заглянул человек, бросивший гранату.

По словам очевидцев, это была учебная граната РГД-5. Она взорвалась и оглушила нескольких человек. Нападавшего пытались задержать, но он скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.

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На месте событий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Журналисты убеждены, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. По предварительной информации пострадавших нет.

Нападения на российских журналистов

Летом УНИАН рассказывал о волне отравлений российских журналистов в Европе.

Елена Костюченко, которая сделала серию репортажей для "Новой газеты" из прифронтовых украинских городов, включая Херсон и Мариуполь, рассказала, что ее могли отравить прошлой осенью в Германии. Она заметила резкое ухудшение здоровья и признаки отравления. Ее редакция прекратила существование и удалила военные репортажи из-за давления российских силовиков.

В то же время в Тбилиси могла быть отравлена журналистка "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, а также президент фонда "Свободная Россия" Наталья Арно могла быть отравлена в Праге.

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