Среди основных задач агента был сбор информации о времени и количестве военных эшелонов ВСУ, которые двигались в направлении передовой.

Реальный срок заключения получил участник агентурной сети ФСБ, которая действовала в Харьковской и Донецкой областях. Он использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленника и еще трех его сообщников задержали в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

В спецслужбе проинформировали, что суд назначил российскому агенту 12 лет тюрьмы.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Дружковки Донецкой области, который работал в редакции одной из местных газет, однако, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он готовил пророссийские материалы для одного из рупоров кремля – медиагруппы "Россия сегодня".

"Таким образом мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ, которые привлекли его к негласному сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ. После вербовки российский агент прибыл к своему "куратору" на территорию страны-агрессора и прошел учебный "спецкурс" разведывательно-подрывной деятельности. Затем его перевели в "режим ожидания", а уже после 24 февраля 2022 года он приступил к выполнению вражеских задач. Среди основных задач агента был сбор информации о времени и количестве военных эшелонов ВСУ, которые двигались в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в СБУ, он фиксировал последствия вражеских обстрелов по Краматорску, Дружковке и Константиновке. После этого присылал соответствующие "отчеты" агрессору для корректировки огня по украинским городам. Вместе с этим российский агент разведывал локации огневых позиций, фортификационных сооружений и складов с боеприпасами украинских войск. для коммуникации с оккупантами использовал анонимные чаты в мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Задержание и суд над предателями

Как сообщал УНИАН, в Одессе будут судить бывшего журналиста, который по заказу российских пропагандистов снимал постановочное видео о мобилизации в городе. В частности, следствием установлено, что одессит, который когда-то работал в одном из местных СМИ, совместно со своим приятелем по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН ТВ" создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

На выполнение задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП, где "военком" рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

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