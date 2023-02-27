Он реализовал идеологию Кремля в Украине.

В России на 72 году умер российский политтехнолог Глеб Павловский. Он реализовал идеологию Кремля в Украине и работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича.

О смерти Павловского сообщили несколько российских СМИ, в частности "Ведомости", "Настоящее время", "Meduza", "Важные истории".

Глеб Павловский - один из ключевых политтехнологов Кремля, основатель "Фонда эффективной политики". Именно он разрабатывал первую предвыборную кампанию диктатора Путина. До 2011 года Павловский сотрудничал с администрацией президента РФ, после чего перешел в политическую оппозицию Кремлю.

Видео дня

Впоследствии Павловский работал над кампанией беглого украинского президента Виктора Януковича на президентских выборах 2004 года. Как пишет "УП", в Киев прибыла группа российских политтехнологов во главе с Павловским и, вероятно, бригады работников госбезопасности. Во время их пребывания в Украине главный конкурент Януковича Виктор Ющенко за ужином, вероятно, получил большую дозу диоксина. Несмотря на отравление, Ющенко выиграл выборы, а массовые протесты сорвали попытки фальсифицировать их результаты.

В 2005 году в эфире одного из каналов заявили, что в Генпрокуратуру Украины передали пленки с записью телефонного разговора, в котором якобы сотрудники российских спецслужб говорят о том, что идея отравить Ющенко принадлежит Павловскому. Политтехнолог отверг обвинения, назвав их "довольно мелкой ложь телеканала".

Потом Павловский признал, что темники 2003 - 2004 придумал он и его коллега Марат Гельман.

На выборах в парламент 2002 года фонд Павловского работал с Виктором Медведчуком, "обслуживая интересы Кремля".

Странные смерти в РФ

Как сообщал УНИАН, в РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим внезапно умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Впоследствии в возрасте 68 лет скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Это любимая газета Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: