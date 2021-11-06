По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале.

Число жертв взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне достигло 99. Ранее сообщалось о 84 погибших.

Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице страны, городе Фритаун. Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек.

Президент страны Джулиус Маада Био сказал, что он глубоко поражен трагическим событием и огромным числом жертв. В твите он пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших.

В больницы Фритауна были госпитализировано около 100 человек.

Читайте такжеВ аэропорту Адена произошел взрывПо сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв.

Ряд СМИ уточняет, что авария произошла рядом с местом, где жители района обычно собираются, чтобы купить бензин на розлив. Рядом с местом ДТП также находится супермаркет.

Жертвами взрыва оказались также мотоциклисты, водители и пассажиры автомобилей, оказавшихся рядом с местом взрыва.

В сообщениях местных СМИ говорится, что один из автобусов, полный пассажиров, полностью сгорел. Также сообщается, что загорелись находящиеся рядом магазины и киоски. Глава государственного агентства по ликвидации последствий ЧС Брима Сесай сказал журналистам, что никогда не видел бедствия такого масштаба.

Сьерра-Леоне остается одной из беднейших стран мира, несмотря на то, что обладает существенными минеральными и сельскохозяйственными ресурсами, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая