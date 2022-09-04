Российская диаспора также требовала снять санкции с РФ.

В немецком городе Кельн 4 сентября прошел митинг, на котором около 2000 россиян выражали антиукраинские настроения.

Об этом информирует Reuters.

Русскоязычная диаспора требовала снять санкции с РФ. Также участники собрания призвали немецкое правительство перестать поддерживать Украину. Митингующие держали баннер в руках, на котором было слово НАТО перечеркнуто красной линией.

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К тому же россияне прямо на митинге организовали сбор средств для поддержки якобы "сепаратистских сил" на Донбассе. Лидер пророссийского мероприятия Елена Колбасникова начала рассказывать бред, что армия РФ якобы защищает русскоязычное население Донбасса.

В противовес россиянам возле готического собора Кельна собралось несколько десятков человек, которые выражали поддержку Украине.

Добавим, что в Германии проживает примерно три миллиона человек российского этнического происхождения, многие из них зомбированы путинской пропагандой.

Напомним, что 4 сентября экс-президент России Дмитрий Медведев назвал Германию "врагом России".

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