Во время движения автоколонны одни прохожие махали руками, другие крутили пальцем у виска.

В Берлине одновременно прошло несколько уличных акций, в том числе пророссийский автопробег и шутливый "референдум" украинских активистов.

Об этом пишет DW.

Автопробег собрал около 30 машин, участники акции жаловались журналистам на плохое отношение к русским в Германии.

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"Обидно, что живущие здесь русские, не имеющие никакого отношения к тому что происходит за рубежом, а отношение такое, как будто мы виновны в происходящем (в Украине. - Ред.)", - сказал один из участников автопробега, представившийся Михаилом.

Как уточнили журналисты, мужчина прикрепил на свой мотоцикл флаг Российской Федерации, действия российских вооруженных сил в Украине он не критикует.

Второй участник злорадствовал по поводу подорожания газа в Германии. Еще одна женщина выступала против вакцинации, другая россиянка требовала оставки правительства Шольца. Третья просто хочет, чтобы все "было по-старому", имея в виду, прежде всего цены, на продукты.

Во время движения автоколонны одни прохожие махали руками, другие крутили пальцем у виска.

Практически одновременно с пророссийским автопробегом стартовала шутливая акция украинцев по "передаче" Российского дома науки и культуры, рассказывают журналисты.

"Русский мир" за рубежом

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения жестких экономических санкций против РФ многие россияне сбежали из России в европейские страны.

Но даже за рубежом россияне поддерживают кровавую агрессию Путина и резко высказываются об украинцах. Они устраивают автопробеги, призывают вторгаться в другие страны и просто издеваются над украинскими беженцами. Иногда конфликты требуют полицейского вмешательства.

Но даже в свете исходящей от граждан РФ угрозы некоторые западные страны не отказались принимать российских туристов. Хотя есть и исключения. Например, Латвия ограничила въезд для россиян.

Украинские власти добиваются, чтобы Евросоюз в качестве новых санкций ввел запрет на шенгенские визы для представителей страны-агрессора.

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