Одна из таких программ спрогнозировала, что российская армия не захватит Киев в начале войны.

Американские специалисты, в частности с военно-морского флота, разработали компьютерную программу, которая может предсказывать развязку боевых действий.

Об этом говорится в сюжете Freedom.

Эксперты загрузили в программу более ста результатов всемирно известных боев, проходивших в мире на протяжении 150-200 лет. Из 10 случаев 7 совпадают с реальным результатом.

Для запуска прогноза MCOSM пользователям необходимо оценить 30 значений. Они охватывают такие вещи, как уровень подготовки каждого воюющего, огневую мощь, мобильность, логистику, разведку, принятие решений и способность упорядочивать и синхронизировать операции.

Одна из таких программ спрогнозировала, что российская армия не захватит Киев в начале войны.

Программа оценила вероятность успеха РФ в войне против Украины всего на 2 балла с возможных семи.

Также есть подобный этой программе браузер - симулятор воздушных боев американской оборонной фирмы Man Tech. В этой программе один и тот же сценарий можно запускать много раз, получая при этом разные результаты.

Это позволяет установить, к примеру, какие маневры, погода, высота или иные переменные повысят шансы уклонения от истребителя до ЗРК русских С-400. Но один факт программа все же не учла: "Сильная воля украинцев оказывает большое влияние на ход войны, чем ожидала команда военных специалистов из примерно 290 прогнозистов".

Представителя MCOSM попросили рассказать, чем закончится второй этап войны в Украине. Он внес информацию, включая нехватку оружия в Украине и хорошие способности России в области управления войсками и обработки информации. Результат - 5 баллов из 7 на успех для каждой стороны конфликта. Другими словами - тупик.

Впрочем, к симуляциям надо относиться осторожно, считает сотрудник военно-морского аналитического центра Эндрю Элачински.

"Присвоение числовых оценок человеческой психологии и военным ноу-хау в лучшем случае субъективно, а в худшем - фантастично", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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