На втором году полномасштабного российского вторжения в Украину Чехия готовит специальную программу по добровольному возвращению беженцев домой.
Как сообщает Czech Radio, согласно проекту шестой поправки в закон, известный как lex Ukrajina, который касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике, программа предполагает оказание помощи и возмещение части расходов в случае возвращения беженцев в Украину.
Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты прибывающим, а именно до конца марта 2025 года.
Программа возвращения беженцев будет одобрена и запущена после того, как правительство Чехии окончательно определится с видом поддержки для украинцев, на которую будут выделены средства.
"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", - заявили инициаторы поправки. В документах, сопровождающих аргументацию к законопроекту, они в то же время указывают, что развитие событий еще не указывает на то, что война скоро закончится и беженцы смогут вернуться в Украину.
Украинцы в Чехии
В июне 2023 года у Зеленского предложили стимулировать возвращение беженцев в Украину. Речь шла о том, что союзникам Украины стоит выделять финансовую помощь не только на помощь украинским беженцам, которые находятся в их странах, но и чтобы поощрить их возвращаться домой.
По состоянию на середину августа 2023 года, по данным МВД, в Чехии находилось 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не принуждать беженцев к возвращению на родину.
Согласно опросу "Голос украинцев", проведенному PAQ Research совместно с социологами Чешской академии наук, в июне вернуться домой хотела четверть беженцев. Год назад число желавших вернуться составляло треть опрошенных респондентов. Половина участников опроса сообщила, что они однозначно планируют остаться за границей.