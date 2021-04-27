Инцидент произошел в лесу возле поселка Сомонино.

В Польше украинцы спасли мужчину, который пытался покончить с собой.

Читайте такжеИспанским чиновникам прислали по почте патроны и "окровавленный" ножОб этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на Dziennik Baltycki.

Инцидент произошел 18 апреля в лесу возле поселка Сомонино, недалеко от Гданьска.

Евгений Климович, Евгений Федорчук и Олег Бодиян решили пойти на ужин в соседний поселок Келпино. Вместе с ними был поляк Янек Крефта.

В лесу Климович заметил человека, который висел на дереве. Он подбежал и начал вынимать его из петли. Вместе мужчинам удалось снять петлю с шеи мужчины и положить его на землю. Тот не дышал, но украинцы реанимировали его.

Они вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину в больницу. Выяснилось, что покончить с собой пытался 25-летний поляк.

Начальник выделил премии спасителям. Все они родом из пгт Веселиново, что в Николаевской области.

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Автор: Людмила Жерновская