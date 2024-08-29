Учитывая законодательство других стран, принудительно возвращать своих граждан Украина не может, добавил он.

Украина работает над возвращением военнообязанных мужчин из-за границы, помочь в этом готова Польша. Но принудительно вернуть их невозможно, подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Польша готова помочь. Она даже начала там этот рекрутинговый проект, добровольно. Мы принудительно этого не можем сделать, потому что законодательства других стран четкие – если человек обратился, получил убежище или еще как-то легализован на территории этой страны, никто принудительно его отправлять на войну не будет", – сказал он в интервью Новости.LIVE.

На вопрос о том, возвращаются ли мужчины добровольно через вышеупомянутые рекрутинговые центры, Подоляк ответил утвердительно. При этом добавил, что "это процесс, и он должен набрать обороты".

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"Но это уже хорошо, что есть такие площадки, где ты можешь прийти. Особенно важно для тех, кто хочет легализоваться – не все же выехали законно, особенно в начале войны. Сегодня есть определенное изменение законодательства по регуляции мобилизационных процессов в Украине. Безусловно, многим надо легализоваться. Кто-то будет идти через легализацию, потому что кто-то думает о своем будущем, о своей семье и так далее. Опять же, вопрос в том, что многим страшно, но некоторые этот страх побеждают. И это процесс", – резюмировал он.

Возвращение украинцев из-за границы: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, но "без принуждения". По его словам, Украине нужно вернуть взрослое население, детей, студентов. Речь идет о около 7,5 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Украина ведет с Молдовой "определенный диалог" о возможности возвращения украинских мужчин призывного возраста, которые выехали за границу незаконно. Прежде всего Киев хочет решить вопрос с теми уклонистами, которым Молдова отказала в убежище, но они не вернулись в Украину, сообщил украинский посол Марко Шевченко.

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