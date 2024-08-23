Отмечается, что подозреваемому объявили заочный арест.

В Польше, которая с первых дней полномасштабного вторжения РФ помогает Украине, разгорелся скандал из-за поставок генераторов Киеву. Под подозрением оказался бывший председатель Агентства стратегического резерва правительства Михал Кучмеровский.

Агентство PAP пишет, что подозреваемому объявили заочный арест по делу о реализации гранта Европейского союза в размере 114 миллионов евро на поставку генераторов для Украины.

За Кучмеровского заступился бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, обвинив нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска в "акте вероломной политической мести".

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"Я полностью убежден в честности Михала Кучмеровского, которую он обязательно докажет в ходе судебного процесса. Сегодня очевидно, что проведенные им реформы и действия Агентства государственного стратегического резерва крайне неприятны нынешнему деструктивному правительству, уничтожающему на своем пути все и всех, кто хорошо служит Польше", - написал Моравецкий в соцсети X.

В чем суть скандала

Расследование нарушений в RARS было начато 1 декабря 2023 года. Основанием для начала расследования послужили секретные материалы, собранные Центральным антикоррупционным бюро, и два уведомления о подозрениях, поданные Генеральным инспектором финансовой информации. На следующем этапе расследования ГИИФ подал еще два уведомления о подозрении в "отмывании денег".

В июле прокуратура предъявила обвинение директору отдела закупок РАРС Юстине Г. и менеджеру этого отдела Джоанне П. в превышении полномочий в связи с выполнением государственных функций путем предоставления преференций определенным подрядчикам РАРС в связи с реализацией гранта ЕС в размере 114 млн евро на поставку электрогенераторов для Украины.

В четверг, 22 августа, прокурор Пшемыслав Новак заявил, что в ходе расследования "были получены доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения в участии в организованной преступной группе, превышении полномочий и невыполнении обязанностей с целью получения финансовой выгоды еще против двух лиц - Михала К. и Павла Ш.".

"Местонахождение подозреваемых неизвестно, что сделало невозможным проведение процессуальных действий с их участием. В связи с необходимостью начать розыск подозреваемых на основании обвинительных писем прокурор подал ходатайства в районный суд Катовице-Вшод в Катовице о применении к ним меры пресечения в виде временного ареста", - заявил Новак.

Отмечается, что районный суд Катовице-Всход "удовлетворил ходатайство прокурора в отношении Михала К. и применил меру пресечения в виде временного ареста на 90 дней со дня его задержания". При этом суд не удовлетворил ходатайство в отношении Павла Ш.

Польша провалила закупку боеприпасов - что известно

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