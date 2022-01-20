Она отвергает все обвинения и говорит, что ее подставили.

Суд в Пакистане приговорил девушку к смертной казни за якобы богохульные сообщения в WhatsApp.

26-летняя Аника Атик была признана виновной и приговорена к смерти судом в Равалпинди в среду, 19 января, пишет The Guardian.

Девушка познакомилась со своим обвинителем, пакистанцем, онлайн в 2019 году, и пара начала переписываться в WhatsApp.

Мужчина утверждает, что Аника отправляла в мессенджере кощунственные карикатуры на исламских пророков, оскорбляла их, использовала свою учетную запись в Facebook для передачи богохульных материалов другим пользователям. Она "умышленно и преднамеренно оскверняет священных праведников и оскорбляет религиозные убеждения мусульман", говорится в обвинительном заключении.

Сама девушка говорит, что она мусульманка, и отвергает все обвинения. На суде Аника заявила, что мужчина намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы собрать доказательства и "отомстить" за отказ в дружбе.

В итоге суд признал девушку виновной, приговорил к 20 годам лишения свободы и повешению.

Читайте такжеЖег волосы, насиловал, душил: киевлянка на 2 дня попала в плен к извергуПакистан - исламское государство с одними из самых суровых законов о богохульстве в мире, где регулярно выносятся смертные приговоры. На практике казни в основном не совершаются и обвиняемые проводят всю жизнь в тюрьме. Однако их часто убивают линчеватели даже еще до судебного вердикта. А судьи в свою очередь, опасаясь последствий, редко выносят оправдательные приговоры.

В 2017 году мужчина по имени Таймур Раза стал первым человеком, приговоренным к смертной казни за якобы богохульство в Facebook.

Недавно власти Пакистана обратились к Facebook и Twitter с просьбой помочь идентифицировать своих граждан, подозреваемых в богохульстве, чтобы привлечь их к ответственности или добиваться экстрадиции.

По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, около 80 человек в Пакистане находятся в тюрьмах за богохульство и по крайней мере половина из них приговорена к смертной казни, хотя казней и не было.

Ранее УНИАН писал, как пакистанец сжег заживо семью из-за брака дочери "по любви": погибли четверо маленьких детей.

Также в Пакистане толпа мусульман требовала казнить ребенка, которого обвиняют в том, что он помочился на ковер в религиозной школе, где хранятся священные книги.

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