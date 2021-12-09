За отправку или получение криптовалюты нет комиссий.

Четвертый по популярности мессенджер в Украине WhatsApp запускает пилотный проект, который позволит быстро отправлять криптовалюту другим пользователям без ограничений и комиссии.

Новая функция реализуется за счет интеграции цифрового кошелька Novi, пишет The Verge.

Для отправки денег достаточно нажать на иконку вложения – значок скрепки на Android или значок плюс на iOS – после чего выбрать в меню пункт "Оплата", ввести сумму и получателя.

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Платформа предоставит возможность пользователям мессенджера напрямую отправлять и получать деньги без посредников и ограничений на частоту отправки. Нововведение обещает быть "быстрым и безопасным", а интеграция кошелька никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений в WhatsApp, заверили в компании.

Сейчас функция тестируется на ограниченном числе пользователей в США. Когда она станет доступна всем, неизвестно. Появится ли эта фишка в Украине, тоже непонятно.

Какая ситуация сейчас на рынке криптовалют

На минувших выходных на рынке криптовалют наблюдалось рекордное падение за последние несколько месяцев: всего за 24 часа цена биткоина рухнула более чем на 20%, достигнув $42 тыс.

Однако не все так плохо на рынке. Несколько токенов только выиграли от обвала биткоина. Так, в тройку лидеров по приросту вошли Ethereum, USDT и USDC. Звание самого распространенного токена досталось UNI. А токеном с самой большой позицией по стоимости в долларах оказался "мемный" Shiba Inu.

Автор: Денис Пономаренко