Восстановление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в прежней форме вряд ли будет иметь смысл. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает "Укринформ".
"Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь найти новые формы. Не думаю, что повторение "зернового соглашения" будет иметь смысл", - сказал он.
При этом генсек ООН отметил, что "было бы очень интересно, если бы в Черном море удалось создать условия для свободы мореплавания".
Зерновое соглашение - что известно
В июле РФ отказалась продлевать действие "зернового соглашения" по экспорту украинского продовольствия Черным морем. Тогда президент Владимир Зеленский предупредил, что экспорт будут продолжать без участия страны-агрессора.
В августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь те, что находятся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.
Последние успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов.