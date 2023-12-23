Генсек ООН заявил, что возвращение к "зерновому соглашению" в его прежнем виде не имеет смысла.

Восстановление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в прежней форме вряд ли будет иметь смысл. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает "Укринформ".

"Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь найти новые формы. Не думаю, что повторение "зернового соглашения" будет иметь смысл", - сказал он.

При этом генсек ООН отметил, что "было бы очень интересно, если бы в Черном море удалось создать условия для свободы мореплавания".

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Зерновое соглашение - что известно

В июле РФ отказалась продлевать действие "зернового соглашения" по экспорту украинского продовольствия Черным морем. Тогда президент Владимир Зеленский предупредил, что экспорт будут продолжать без участия страны-агрессора.

В августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь те, что находятся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

Последние успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов.

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