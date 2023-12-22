В разведке подчеркнули, что господство России в Черном море закончилось.

Успешные атаки морскими дронами вместе с нанесением ракетных ударов по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма помогли Украине вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов.

Об этом изданию The New York Times рассказал военный Главного управления разведки (ГУР) Минобороны с позывным" Тринадцатый", который командует флотом ударных надводных дронов ГУР .

Он рассказал, что уничтожение российских десантных катеров класса "Акула" и "Серна", удачные атаки на патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" и разведывательное судно государства-агрессора "Иван Хурс" - работа операторов морских дронов украинской военной разведки.

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"Когда мы попали в цель, вся команда была переполнена эмоциями. Мы кричали и приветствовали друг друга", - так описал разведчик эмоции после поражения "Котова".

По словам военного, новое оружие сыграло очень важную роль в войне с россиянами на море и доказало свою эффективность.

"Никто не имеет такого опыта использования морских дронов, как мы. Нет ни преподавателей, ни учебников. Мы сейчас пишем эти книги", - сказал "Тринадцатый".

Также он пояснил, что россияне пытаются разными способами препятствовать атакам морских дронов, поэтому каждая новая миссия нуждается в совершенствовании как тактики, так и самого оружия.

"С каждой новой операцией учимся и мы, и они (россияне)", - отметил разведчик.

Он подчеркнул, что фактом остается то, что в 2023 году благодаря применению морских ударных беспилотников Украина смогла очистить от россиян морскую полосу размером до 200 миль от побережья, образовав безопасный судоходный коридор.

"Их можно оттолкнуть. Господство России в Черном море закончилось", - подытожил военный.

Ситуация на Черном море

Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ. В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море.

Силы обороны Украины 14 сентября нанесли удар по двум российским патрульным кораблям в Черном море. Один из них," Сергей Котов", из-за полученных повреждений надолго отправится в ремонт.

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