За последний год, как заметил советник главы МВД, не было ни одной встречи, где Путин сидел бы так близко к своему собеседнику.

Президент РФ Владимир Путин вчера якобы провел встречу с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу. Однако видео вызвало немало вопросов, ведь глава Кремля делал странные движения, в частности, хватался руками за стол. Кроме того, он впервые за долгий период вроде бы сидел настолько близко к своему собеседнику.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона предположил, что россияне снова использовали спецэффекты, а Путин и Шойгу на самом деле не встречались вживую.

"Судя по всему, Путин сидит у телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео", – отметил Денисенко.

За последний год, как заметил советник главы МВД, не было ни одной встречи, где Путин сидел бы так близко к своему собеседнику. Кроме того, Денисенко предположил, что Шойгу на самом деле не военный и никогда им не был. Шойгу просто играет роль "лица министра обороны".

Отметим, Сергей Шойгу соврал Путину о захвате Мариуполя. Защитники города отреагировали на этот доклад.

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