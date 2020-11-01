В Молдове сегодня проходят выборы президента, избирательные участки открылись в 7 утра.
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Как сообщает Point.md, гражданам придется сделать выбор между восемью кандидатами: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванов, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.
ЦИК страны сообщил, что по всем участкам избирателям будут выдавать медицинские маски. Также на избирательных участках будут использованы сканеры для упрощения процедуры регистрации избирателей.
Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.
За порядком в день выборов следят 6 тысяч полицейских. Движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек.
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